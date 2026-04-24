Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт. При этом комиссия за проведение платежа не взимается.

ВТБ продолжает расширять возможности по мгновенной оплате товаров по QR-коду за рубежом.

Клиентам ВТБ, в том числе тем, кто перешел из Почта Банка, при поездках в Египет, достаточно навести камеру через ВТБ Онлайн на QR-код на чеке или терминале в крупных торговых точках в стране.

«Египет входит в тройку лидеров по популярности направления у туристов, в 2025 году страну посетило более 1,7 млн россиян. Египет активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчетов. Ускоряет эти процессы огромный потенциал местного рынка: больше 40% местных жителей до сих пор не пользуются банками. Мы видим, что путешественники хотят платить привычным, быстрым и безопасным способом — прямо с телефона, без комиссии и в рублях. Оплата по QR-коду закрывает эту потребность для миллионов людей. В этом году мы будем расширять географию сервиса до 10 стран, делая отдых за рубежом максимально комфортным для путешественников», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт. При этом комиссия за проведение платежа не взимается. Подобный сервис уже успешно работает в Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане.

Сегодня пользователи ВТБ Онлайн могут осуществлять переводы в более чем 150 стран. В зависимости от направлений им доступны переводы по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, а также во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+. erid: 2VfnxyY7MvJ.