Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте

«Египет входит в тройку лидеров по популярности направления у туристов, в 2025 году страну посетило более 1,7 млн россиян. Египет активно развивает цифровую экономику, поддерживает внедрение QR-платежей и расширение безналичных расчетов. Ускоряет эти процессы огромный потенциал местного рынка: больше 40% местных жителей до сих пор не пользуются банками. Мы видим, что путешественники хотят платить привычным, быстрым и безопасным способом — прямо с телефона, без комиссии и в рублях. Оплата по QR-коду закрывает эту потребность для миллионов людей. В этом году мы будем расширять географию сервиса до 10 стран, делая отдых за рубежом максимально комфортным для путешественников», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.