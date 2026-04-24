В Ростовской области подан иск к ВСК на 286 млн руб. за разрушение памятников

Водовод Дон—Донбасс был построен в 2023 году для переброски воды из Ростовской области в Донбасс. В 2025 году возбуждено уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при его строительстве. Ряд субподрядчиков заявлял о задолженности со стороны ВСК, в компании обвинения отвергали.