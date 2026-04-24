Житель Южной Кореи приехал в Ачинск, чтобы жениться на русской девушке

В Ачинске зарегистрировали брак между гражданином Южной Кореи Юн Воном и местной жительницей Дарьей Поляковой. Об этом сообщили в агентстве ЗАГС по Красноярскому краю.

Пара познакомилась, когда Дарья приехала в Южную Корею туристом — она хотела познакомиться с местной культурой. Жених сразу обратил внимание на русскую девушку. По его словам, Дарья очаровала его с первой встречи.

После возвращения невесты на родину молодые люди три года поддерживали отношения на расстоянии. Жених специально приехал в Ачинск, чтобы официально зарегистрировать брак.

