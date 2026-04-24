Полиция Биробиджана применила оружие для задержания агрессивного мужчины

Сотрудники полиции в Биробиджане пресекли опасные действия местного жителя, который угрожал правоохранителям предметом, похожим на пистолет. Мужчина сам вызвал полицию, заявив о «находке» оружия и намерении его использовать, сообщает пресс-служба полиции по ЕАО. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установило ведомство, на месте происшествия сотрудники ППС обнаружили 36-летнего мужчину в агрессивном состоянии. На законные требования прекратить противоправные действия он не реагировал и стал целиться в полицейских из предмета, визуально схожего с пистолетом ПМ.
«В соответствии с законом “О полиции” сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника», — уточнили в ведомстве.
В результате ответного огня мужчина получил ранение нижней конечности и был доставлен в медицинское учреждение. Экспертиза показала, что в руках у нападавшего находилась пневматика. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося в рамках комплекса проверочных мероприятий.
