В Пермском крае стартовала программа для молодежи «Проводники смыслов»

Обучающая программа для молодежи «Проводники смыслов. Новый маршрут» началась в Пермском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Программа направлена на формирование единой системы вовлечения молодежи в государственную молодежную политику. Первые выездные встречи уже прошли в Краснокамском и Добрянском округах. Участники познакомились с направлениями молодежной политики, действующими проектами и программами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Важную роль играют «Проводники смыслов» — навигаторы, которые транслируют возможности в образовательной среде и доступно объясняют сложные процессы молодежной политики. В Пермском крае проводниками стали 138 человек, прошедших отбор и подготовку. До ноября 2026 года «Проводники смыслов» посетят все муниципальные образования Прикамья.
«Программа “Проводники смыслов. Новый маршрут” — это важный инструмент системной работы с молодежью. Мы не просто рассказываем о возможностях, а выстраиваем понятную и доступную навигацию, которая помогает молодым людям осознанно включаться в проекты и инициативы. Наша задача — дойти до каждого муниципального образования и сделать так, чтобы у молодежи была четкая траектория развития и понимание, как реализовать себя», — отметила региональный координатор проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут» в Пермском крае Ольга Вештемова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.