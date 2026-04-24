В Пермском крае стартовала программа для молодежи «Проводники смыслов»

«Программа “Проводники смыслов. Новый маршрут” — это важный инструмент системной работы с молодежью. Мы не просто рассказываем о возможностях, а выстраиваем понятную и доступную навигацию, которая помогает молодым людям осознанно включаться в проекты и инициативы. Наша задача — дойти до каждого муниципального образования и сделать так, чтобы у молодежи была четкая траектория развития и понимание, как реализовать себя», — отметила региональный координатор проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут» в Пермском крае Ольга Вештемова.