Погодные аномалии затронут треть сред обитания животных к концу века

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международный коллектив ученых пришел к выводу, что волны жары и другие экстремальные погодные явления охватят около трети сухопутных сред обитания животных к концу текущего столетия. Серьезную угрозу представляют стихийные пожары, сообщила пресс-служба немецкого Потсдамского института изучения климата (PIK).
«Особенную тревогу вызывает то, что наш прогноз указывает на высокий риск развития обширных стихийных пожаров в средах обитания животных. В прошлом подобные исследования не проводились, и поэтому мы были сильно удивлены тем, что пожары являются более значимой угрозой для сред обитания животных, чем засухи. Иными словами, мы закрыли большой пробел в экологическом прогнозировании», — заявила научный сотрудник PIK Катя Фрилер, чьи слова приводит пресс-служба института.
В последние годы на Земле все чаще возникают засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркий пример — недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. По мнению ученых, учащение этих явлений связано в первую очередь с глобальным потеплением.
Климатологи и экологи из Европы, США, Канады и Японии впервые всесторонне изучили то, как погодные явления повлияют на среды обитания 33,9 тыс. видов сухопутных животных в ближайшее столетие. Ученые просчитали, как изменится климат планеты при разных уровнях выбросов CO2, и определили, как часто волны жары и прочие экстремальные погодные явления будут поражать ареалы обитания млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий.
Расчеты показали: сохранение текущих темпов роста выбросов парниковых газов приведет к тому, что уже к середине текущего столетия волны жары будут регулярно поражать 74% ареалов обитания животных, стихийные пожары и засухи охватят около 16% и 8% этих зон соответственно. Данные погодные аномалии будут часто возникать в ключевых центрах биоразнообразия, в том числе в Амазонии и экваториальной Африке.
В результате к концу столетия около 36% сред обитания животных будет регулярно подвергаться действию как минимум двух типов погодных аномалий. Это крайне негативно повлияет на перспективы выживания редких и вымирающих видов позвоночных животных, а также существенным образом усложнит природоохранные меры, подытожили исследователи.