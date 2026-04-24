«Поезд Победы» с танком Т-34 начал свой путь из Нижнего Новгорода 24 апреля

24 апреля стартовал «Поезд Победы», который проследует по станциям трудовой доблести Горьковской железной дороги, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
В Нижнем Новгороде 24 апреля началось торжественное движение специального мемориального состава «Поезд Победы». Этот состав был сформирован в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«Из Горького к линии фронта по железной дороге отправлялась продукция предприятий города — грузовые машины и бронеавтомобили, пушки и минометы, “Катюши” и многое другое», — добавил заместитель председателя правительства Нижегородской области.
Важно отметить, что «Поезд Победы» включает два легендарных паровоза серии Л. К ним прицеплены шесть платформ с образцами военной техники. Кроме того, в составе есть два вагона-теплушки, один из которых оборудован полевой кухней, а второй представляет собой композицию с предметами быта времен войны.
Мемориальный поезд проследует по всей Горьковской железной дороге, совершив остановки почти на 30 станциях. На каждой из них запланированы митинги, памятные мероприятия и праздничные концерты.
Завершится двухнедельное путешествие поезда 8 мая в Нижнем Новгороде. Здесь, у Центрального дворца культуры железнодорожников, состоится торжественный митинг и возложение цветов к бронепоезду «Козьма Минин».
Напомним, в прошлом, 2025 году, «Поезд Победы» посетил 11 регионов, сделав остановки на 47 станциях. Его встретили около 270 тысяч человек. За две недели поезд преодолел более 3 тысяч километров, израсходовав 44 тонны угля и 150 кубометров воды.