«Поезд Победы» с танком Т-34 начал свой путь из Нижнего Новгорода 24 апреля

Мемориальный поезд совершит остановки почти на 30 станциях.

24 апреля стартовал «Поезд Победы», который проследует по станциям трудовой доблести Горьковской железной дороги, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

В Нижнем Новгороде 24 апреля началось торжественное движение специального мемориального состава «Поезд Победы». Этот состав был сформирован в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Из Горького к линии фронта по железной дороге отправлялась продукция предприятий города — грузовые машины и бронеавтомобили, пушки и минометы, “Катюши” и многое другое», — добавил заместитель председателя правительства Нижегородской области.

Важно отметить, что «Поезд Победы» включает два легендарных паровоза серии Л. К ним прицеплены шесть платформ с образцами военной техники. Кроме того, в составе есть два вагона-теплушки, один из которых оборудован полевой кухней, а второй представляет собой композицию с предметами быта времен войны.

Мемориальный поезд проследует по всей Горьковской железной дороге, совершив остановки почти на 30 станциях. На каждой из них запланированы митинги, памятные мероприятия и праздничные концерты.

Завершится двухнедельное путешествие поезда 8 мая в Нижнем Новгороде. Здесь, у Центрального дворца культуры железнодорожников, состоится торжественный митинг и возложение цветов к бронепоезду «Козьма Минин».

Напомним, в прошлом, 2025 году, «Поезд Победы» посетил 11 регионов, сделав остановки на 47 станциях. Его встретили около 270 тысяч человек. За две недели поезд преодолел более 3 тысяч километров, израсходовав 44 тонны угля и 150 кубометров воды.