Три новых аттракциона появились в ЦПКиО Волгограда

Парк готовится к запуску «Прыгающей машины», «Цепочной карусели» и «Вращающейся вышки».

Источник: Комсомольская правда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершили установку трех новых аттракционов. «Прыгающая машина» и «Цепочная карусель» уже полностью собраны, а многоместная качель «Вращающаяся вышка» находится на финальной стадии монтажа. Открытие этих объектов развлечения запланировано в ближайшее время, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

После того как аттракционы подключат к необходимым инженерным сетям, начнется серия испытаний механизмов при различных нагрузках. Перед полноценным запуском сотрудники парка пройдут обучение по обслуживанию и эксплуатации оборудования, а также отработают действия в нестандартных ситуациях.

Параллельно в Центральном парке Волгограда продолжается подготовка площадок для установки еще трех аттракционов: «Диско», «Прыжка в небо» и «Пиратского корабля». Все новые развлечения рассчитаны на гостей разных возрастов — как на детей, так и на взрослых. Решение о приобретении именно семейных аттракционов директор парка Андрей Еркин принял по результатам опроса жителей Волгограда в социальных сетях.