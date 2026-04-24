Три новых аттракциона появились в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда завершили установку трех новых аттракционов. «Прыгающая машина» и «Цепочная карусель» уже полностью собраны, а многоместная качель «Вращающаяся вышка» находится на финальной стадии монтажа. Открытие этих объектов развлечения запланировано в ближайшее время, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
После того как аттракционы подключат к необходимым инженерным сетям, начнется серия испытаний механизмов при различных нагрузках. Перед полноценным запуском сотрудники парка пройдут обучение по обслуживанию и эксплуатации оборудования, а также отработают действия в нестандартных ситуациях.
Параллельно в Центральном парке Волгограда продолжается подготовка площадок для установки еще трех аттракционов: «Диско», «Прыжка в небо» и «Пиратского корабля». Все новые развлечения рассчитаны на гостей разных возрастов — как на детей, так и на взрослых. Решение о приобретении именно семейных аттракционов директор парка Андрей Еркин принял по результатам опроса жителей Волгограда в социальных сетях.