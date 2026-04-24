Три новых аттракциона появились в ЦПКиО Волгограда

Параллельно в Центральном парке Волгограда продолжается подготовка площадок для установки еще трех аттракционов: «Диско», «Прыжка в небо» и «Пиратского корабля». Все новые развлечения рассчитаны на гостей разных возрастов — как на детей, так и на взрослых. Решение о приобретении именно семейных аттракционов директор парка Андрей Еркин принял по результатам опроса жителей Волгограда в социальных сетях.