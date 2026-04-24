Врач Борозденко объяснил движение антипрививочников феноменом забытой болезни

«На вопрос о реальной связи вакцинации и аутизма у научного сообщества на сегодняшний день ответ простой: убедительных доказательств такой связи не существует. Здесь мы, как ученые, попадаем в некоторую ловушку научной методологии и аргументации. По сути, мы не можем доказать, что чего-то нет, но можем искать это и не найти, и важно понимать, что это не одно и то же. Тем не менее в крупном когортном исследовании, проведенном в Дании, были проанализированы данные 537 303 детей, из которых 440 655 получили вакцину MMR, и исследователи не обнаружили повышения риска аутизма. Исследование из США, в котором были проанализированы данные 95 000 детей, также не выявило никакой связи; при этом в исследовании участвовали в том числе дети из группы повышенного риска — из семей, где уже есть старшие дети с диагностированным аутизмом. Крупный метаанализ, объединивший данные 1 256 407 детей из разных стран, также не выявил связи ни между вакцинацией в целом, ни между конкретной вакциной MMR, ни между вакцинами, содержащими тиомерсал (ртутьсодержащий консервант), и аутизмом. Таким образом, на сегодняшний день многочисленные крупные исследования не подтверждают наличия причинно-следственной связи между вакцинацией и аутизмом», — заметила младший научный сотрудник Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ Раиса Романова.