Россиянам рассказали, почему работодатели не указывают в вакансиях зарплаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования.
Таковы данные исследования Superjob, пишет РИА Новости — именно так ответили 60% рекрутеров.
Трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.
Каждая пятая компания использует при сдельной или бонусной оплате формулировку «по договоренности». Столько же компаний честно говорят, что их предложение ниже рыночного.
Еще 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% рассчитывают сэкономить.