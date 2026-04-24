Россиянам рассказали, почему работодатели не указывают в вакансиях зарплаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работодатели в России чаще всего не указывают зарплаты в вакансиях, поскольку итоговая сумма определяется по результатам собеседования.

Таковы данные исследования Superjob, пишет РИА Новости — именно так ответили 60% рекрутеров.

Трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний так изучают зарплатные ожидания соискателей.

Каждая пятая компания использует при сдельной или бонусной оплате формулировку «по договоренности». Столько же компаний честно говорят, что их предложение ниже рыночного.

Еще 20% работодателей не указывают доход для привлечения большего числа кандидатов, а 17% рассчитывают сэкономить.