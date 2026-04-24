«Поезд Победы» отправился из Нижнего Новгорода по станциям ГЖД 24 апреля

Мемориальный состав «Поезд Победы» торжественно отправился по станциям Горьковской магистрали 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
В состав «Поезда Победы» вошли два легендарных паровоза, а также платформы с военной техникой, вагоны-теплушки.
«Горьковская магистраль с первых дней войны стала связующим звеном между фронтом и тылом. Железнодорожники организовали работу станций таким образом, чтобы не прерывалось движение поездов, обеспечение фронта стратегическими резервами и продовольствием, эвакуация мирного населения», — отметил начальника ГЖД Сергей Дорофеевский.
Напомним, что состав остановится почти на 30 станциях. На каждой из них пройдут торжественные митинги, памятные мероприятия и праздничные концерты.
Состав завершит свое путешествие в точке отправления — в Нижнем Новгороде. 8 мая у Центрального дворца культуры железнодорожников состоится возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».
