Гитару основателя Oasis продали на аукционе почти за $100 тысяч

Гитара с автографом лидера Oasis Ноэла Галлахера, на которой он исполнял хиты Wonderwall и Champagne Supernova, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $96 тыс. Об этом сообщает Би-би-си.
Речь идет об акустической гитаре Epiphone EJ-200, на которой Галлахер играл во время записи второго студийного альбома группы (What’s the Story) Morning Glory. Пластинка 1995 года разошлась тиражом более 22 млн копий и принесла мировую славу таким хитам, как Don’t Look Back in Anger и Some Might Say.
Изначально предполагалось, что гитара будет продана за $80 тыс.
Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Первоначальное название коллектива — The Rain. По одной из версий, это имя группа получила в честь песни The Beatles, согласно другой — оно отсылало к дождливой погоде.
Стремительно завоевав популярность благодаря альбомам Definitely Maybe и (What’s the Story) Morning Glory, коллектив распался в 2009 году из-за конфликта между братьями. За 18 лет существования Oasis было выпущено семь студийных альбомов, каждый из которых возглавлял британские чарты и получал мультиплатиновый статус.
В 2024 году участники распавшейся группы неожиданно объявили о воссоединении и анонсировали тур Live'25.
