Совсем кроха. Врачи выходили малышку, рождённую с массой 580 граммов

Врачи перинатального центра Ростовской области совершили настоящее чудо: они спасли жизнь малышке, появившейся на свет с массой тела всего 580 граммов.
Кроху назвали Полиной. Она родилась в ночь на 13 сентября 2025 года — слишком рано, на сроке всего 23 недели. Роды были экстренными, но медики не растерялись: прямо в родзале девочке оказали реанимационную помощь, применив передовые технологии.
Сразу после появления на свет крошечная Полина попала в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых, где провела почти четыре месяца под круглосуточным присмотром врачей. Более 90 суток она боролась за каждый вдох на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
К 24 декабря состояние малышки стабилизировалось: она начала дышать самостоятельно, хотя ещё нуждалась в кислородной поддержке. Тогда её перевели на второй этап выхаживания — в отделение патологии новорождённых. Там девчушка продолжила набирать силы, крепчать и прибавлять в весе.
Девочка, вырванная из лап смерти, уже выписана домой. Сейчас она весит в пять раз больше, чем при рождении — три килограмма 110 граммов.
Как подчеркнули в правительстве донского региона, выхаживание детей с такой массой тела при рождении — это вызов современной неонатологии и реанимации. Такое возможно только при сочетании высокой квалификации докторов и наличия современного оборудования.