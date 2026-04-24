Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совсем кроха. Врачи выходили малышку, рождённую с массой 580 граммов

Врачи перинатального цент­ра Ростовской области совершили настоящее чудо: они спасли жизнь малышке, появившейся на свет с массой тела всего 580 граммов.

Кроху назвали Полиной. Она родилась в ночь на 13 сентября 2025 года — слишком рано, на сроке всего 23 недели. Роды были экстренными, но медики не растерялись: прямо в родзале девочке оказали реанимационную помощь, применив передовые технологии.

Сразу после появления на свет крошечная Полина попала в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых, где провела почти четыре месяца под круглосуточным присмотром врачей. Более 90 суток она боролась за каждый вдох на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

К 24 декабря состояние малышки стабилизировалось: она начала дышать самостоятельно, хотя ещё нуждалась в кислородной поддержке. Тогда её перевели на второй этап выхаживания — в отделение патологии новорождённых. Там девчушка продолжила набирать силы, крепчать и прибавлять в весе.

Девочка, вырванная из лап смерти, уже выписана домой. Сейчас она весит в пять раз больше, чем при рождении — три килограмма 110 граммов.

Как подчеркнули в правительстве донского региона, выхаживание детей с такой массой тела при рождении — это вызов современной нео­натологии и реанимации. Такое возможно только при сочетании высокой квалификации докторов и наличия современного оборудования.