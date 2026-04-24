Дачникам грозят штрафами, но не за все надо платить

Волгоградским дачникам угрожают штрафами. И не только надзорные органы, но маскирующиеся под них мошенники. Причем фейковые сообщения очень похожи на реальные предупреждения. За одним исключением — владельцам шести соток предлагают возможность оплатить штраф со скидкой. Тех, кто поддается на уловку, ждет неприятный сюрприз. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Штраф до 700 тысяч: какое наказание грозит за инвазивные растения.
Новые схемы мошенники разрабатывают регулярно. С началом дачного сезона они стали пугать владельцев «фазенд» жесткими штрафами, в том числе, за инвазивные растения, которые могут сами по себе взойти на участке.
«К инвазивным или чужеродным растениям относятся те, что прорастают за пределами своего естественного ареала. При появлении в другой климатической зоне они могут нарушить естественные экологические системы, создать угрозу здоровью людей, если являются аллергенами, и даже причинить вред некоторым отраслям экономики», — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград», заслуженный юрист России и заядлый дачник Владимир Кудрявцев.
В Волгоградской области в числе таких растений — борщевик. И за его появление на «шести сотках» действительно грозят немалые штрафы.
«Если это растение замечено на участке впервые, владельцу дачи вынесут предписание устранить нарушение. Если оно будет проигнорировано, минимальный штраф составит 20 тысяч рублей. Далее штраф увеличат — до 50 тысяч рублей для частных лиц, а для юридических лиц — это предприниматели, СНТ и фермеры — до 700 тысяч. Крайняя мера — изъятие земли», — поясняет юрист.
Новая мошенническая схема: оплата штрафа на льготных условиях.
На старте дачного сезона владельцам участков стали приходить сообщения об обнаруженных на их наделах сорняках. При этом собственникам предлагается оплатить штраф со скидкой, сообщают «Известия».
Далее телефон дачника передают в call-центр. И уже его «специалисты» начинают обрабатывать свою жертву. Особенно часто под прицел мошенников попадают пенсионеры — они владеют дачами годами и найти сведения о них аферистам не составляет труда.
Эксперты полагают — пик мошенничества придется на лето, время цветения борщевика. В связи с этим волгоградцам рекомендуют с подозрением относиться к любым извещениям, в которых их уведомляют о штрафах и предлагают оплатить их на «льготных» условиях.
Тем более что мошенники становятся все более изобретательными и используют сразу несколько каналов связи. Так, фишинговое письмо может вести на поддельный сайт, после перехода на него абоненту поступает звонок из «службы безопасности», специалист которой предлагает установить «защиту», которая на деле является вредоносным приложением.
Письма от администрации: как с ними поступать.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует открывать письма с незнакомых адресов и реагировать на сообщения от неизвестных абонентов. А если они приходят от имени якобы местных администраций или сбытовых компаний, связываться с ними напрямую по телефонам, которые указаны на официальных сайтах.
В числе опасных предложений — рассылки о поверке электросчетчиков или их замене. Потребителям предлагают перейти по ссылке, чтобы назначить время визита специалиста, а порой и заранее оплатить услугу. Надо ли говорить, что в результате человек остается и без услуг, и без денег.
В числе популярных схем также предложение установки счетчиков воды на льготных условиях. Такая услуга особенно востребована в 2026 году, когда абонент, оплачивающий за полив по тарифу, оказывается в невыгодных экономических условиях — ему приходится рассчитываться с поставщиком ресурса по тройной цене. Не исключены атаки через поддельные сайты для оплаты взносов и госпошлин за оформление или переоформление прав на участок.
Волгоградцев просят быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.