Красраб перекроют на время репетиции парада к 9 Мая в Красноярске

В Красноярске вводятся временные ограничения движения и парковки в связи с подготовкой к праздничному шествию и репетициями. Основные изменения затронут проспект имени газеты «Красноярский рабочий».
29 апреля с 16:00 до 23:00 будет полностью закрыт для всех видов транспорта участок проспекта от улицы Чайковского до пересечения с улицей Малаховской.
Кроме того, с 18:00 28 апреля до 22:00 9 мая запретят остановку и стоянку на нескольких отрезках:
проспект «Красноярский рабочий» — от Чайковского до Транспортного проезда;
улица Юности — от Чайковского до Малаховской;
улица Малаховская — от Юности до проспекта;
Административный, Спортивный проезды, улица Инструментальная (от Иркутской до проспекта).
С 09:00 29 апреля до 20:00 9 мая будет ограничен въезд с проспекта во внутриквартальные проезды между домами № 36−60.
С 09:00 28 апреля до 20:00 9 мая запретят въезд с улицы Чайковского на проезд между домом № 60 по проспекту и домом № 8 по Чайковского.
В день репетиции (29 апреля с 17:00 до 23:00) закроют въезд с проспекта на Административный и Спортивный проезды, а также на улицу Инструментальную.
С 08:00 до 23:00 29 апреля запретят въезд с проспекта к зданиям № 29, 29/1, 29/2, 31 ст. 7 и на парковку у дома № 29.
Схемы движения общественного транспорта будут опубликованы дополнительно.
