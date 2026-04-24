Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красраб перекроют на время репетиции парада к 9 Мая в Красноярске

Схемы движения общественного транспорта будут опубликованы дополнительно.

В Красноярске вводятся временные ограничения движения и парковки в связи с подготовкой к праздничному шествию и репетициями. Основные изменения затронут проспект имени газеты «Красноярский рабочий».

29 апреля с 16:00 до 23:00 будет полностью закрыт для всех видов транспорта участок проспекта от улицы Чайковского до пересечения с улицей Малаховской.

Кроме того, с 18:00 28 апреля до 22:00 9 мая запретят остановку и стоянку на нескольких отрезках:

проспект «Красноярский рабочий» — от Чайковского до Транспортного проезда;

улица Юности — от Чайковского до Малаховской;

улица Малаховская — от Юности до проспекта;

Административный, Спортивный проезды, улица Инструментальная (от Иркутской до проспекта).

С 09:00 29 апреля до 20:00 9 мая будет ограничен въезд с проспекта во внутриквартальные проезды между домами № 36−60.

С 09:00 28 апреля до 20:00 9 мая запретят въезд с улицы Чайковского на проезд между домом № 60 по проспекту и домом № 8 по Чайковского.

В день репетиции (29 апреля с 17:00 до 23:00) закроют въезд с проспекта на Административный и Спортивный проезды, а также на улицу Инструментальную.

С 08:00 до 23:00 29 апреля запретят въезд с проспекта к зданиям № 29, 29/1, 29/2, 31 ст. 7 и на парковку у дома № 29.

Схемы движения общественного транспорта будут опубликованы дополнительно.

Ранее мы сообщали, что «Поезд Победы» прибыл в Красноярский край.