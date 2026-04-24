Горячую воду в Петербурге начнут отключать с середины мая

АО «ТЭК СПб» начнет гидравлические испытания сетей с 15 мая. Планируется обследовать около 4 800 км трубопроводов, отремонтировать 256 котельных и 235 центральных тепловых пунктов. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступит к проверке тепломагистралей с 19 мая, профилактический ремонт запланирован на 90 центральных тепловых пунктах и 5 насосных станциях смешения. Продолжительность отключений в разных районах города будет варьироваться в зависимости от объема и сложности работ.