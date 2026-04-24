Калининградка мечтала заработать на операциях с криптовалютой и потеряла больше 5 млн рублей

Женщина в мессенджере общалась со "специалистом, он оказался мошенником.

32-летняя жительница Калининграда лишилась более 5 миллионов рублей, пообщавшись с лжеспециалистом по криптовалюте в мессенджере. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Во время общения с незнакомцем, горожанка так прониклась доверием, что в течение двух месяцев переводила деньги через мобильное приложение банка. Увы, вывести якобы заработанное она не смогла. Не видела она больше и своих денег — 5.3 млн рублей. Из них почти половина — кредитные средства.

Заведено головное дело.

