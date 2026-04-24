Как в Уфе будут отмечать День Победы

Любой желающий может внести в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Для этого необходимы: фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни, а также сведения о том, чем он занимался в период Великой Отечественной войны (где воевал или работал). Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий можно через сайт, мобильное приложение, почтовое отправление на адрес музея или через личное посещение. Проект имеет международный статус: граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий Музея Победы.