Как в Уфе будут отмечать День Победы

В столице республике пройдут церемонии возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. В 12.00 на площади перед Горсоветом начнется торжественное прохождение военнослужащих. С 13.00 по 22.00 перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдет концерт, для жителей и гостей города выступят артисты учреждений культуры Уфы.
В районах города концертные программы начнутся с 14 часов и продлятся до 20.00. В парке «Кашкадан» в 20.30 запланирован показ кинофильма на патриотическую тематику.
Также в уфимской мэрии напомнили, что «Бессмертный полк» в Уфе и Башкирии в этом году пройдет в онлайн-формате. Организаторы приглашают принять участие не только в виртуальном шествии, но и почтить память защитников Родины при помощи акций «Лица Победы», «Окна Памяти», «Стена Памяти», «Я горжусь тобой».
Онлайн-шествие «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 12.00. Первыми его увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего трансляция пройдет через Сибирь, Урал и Центральную Россию и завершится в Калининградской области. За 2020−2025 годы участие в акции приняли свыше 33 млн пользователей социальных сетей и интернета в России и за рубежом.
Общереспубликанская общественная гражданско-патриотическая церемония «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» состоится 8 мая. Одновременно по всей республике в 11.00 по единому звуковому сопровождению начнется Минута молчания.
Акция будет проводиться локально на территории организаций и учреждений: на рабочих местах, в учебных кабинетах, актовых и спортивных залах, на открытых площадках в формате торжественного общего собрания с учетом всех требований безопасности. Участникам церемонии рекомендуется надеть поверх одежды бейдж с фотографией своего Солдата-Победителя и георгиевской лентой, тем самым отдав ему дань уважения и памяти.
Федеральный проект «Лица Победы» уже стартовал. Это инициатива по сохранению семейных историй о героях войны. Участники проекта размещают в крупнейший архив на сайте Музея Победы фотографии, документы и воспоминания миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.
Любой желающий может внести в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Для этого необходимы: фотография человека (или ее электронная копия), годы его жизни, а также сведения о том, чем он занимался в период Великой Отечественной войны (где воевал или работал). Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий можно через сайт, мобильное приложение, почтовое отправление на адрес музея или через личное посещение. Проект имеет международный статус: граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий Музея Победы.
Республиканская общественная гражданско-патриотическая акция «Окна Победы — окна памяти» пройдет с 1 по 9 мая. Проект призывает людей установить в окнах школ, домов, учреждений фотографии солдат и героев Великой Отечественной войны. Это могут быть фронтовики, труженики тыла, блокадники, дети войны, узники концлагерей, подпольщики и партизаны. Формат портретов — А3 или А4.
Участникам рекомендуется также разместить в социальных сетях фотографии оформленных окон с соответствующим хештегами #ОкнаПобеды102 со словами благодарности героям и тематическими текстами. Главное требование — чтобы на окнах были изображены реальные герои войны, а не вымышленные персонажи.
Акция «Стена Памяти» продлится с 4 по 9 мая. Портреты фронтовиков будут размещены внутри образовательных учреждений, организаций, предприятий, в музеях, театрах, библиотеках. Также фото размещаются на открытых пространствах: улицах, парках, придворовых территориях, фасадах зданий, на билбордах — так, чтобы их могли увидеть как можно больше людей.
Акция «Я горжусь тобой» объявлена с 1 по 9 мая, участником может стать каждый. Для этого нужно прикрепить бейдж с фотографией ветерана Великой Отечественной войны и георгиевской лентой на одежду. Это символизирует, что потомки не забывают о доблести, мужестве и героизме поколения, которое защищало страну от нацистской агрессии.
