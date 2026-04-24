В Саратове состоялась акция по профилактике повышения уровня холестерина

Акция «Видимо-невидимо», направленная на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с повышенным уровнем холестерина, прошла 22 апреля в Саратове. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области.
В ходе акции каждый желающий смог бесплатно пройти экспресс-диагностику уровня липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина. Специалисты брали кровь из пальца и оперативно сообщали результат, а также консультировали участников по результатам анализов. Также врачи рассказали о различиях между «плохим» и «хорошим» холестерином и дали рекомендации.
«Повышенный уровень холестерина представляет собой скрытую угрозу, поскольку не проявляется до тех пор, пока не приведет к серьезным последствиям, таким как инфаркт или инсульт. Поэтому важно заранее знать о возможных рисках, чтобы сохранить здоровье и жизнь», — подчеркнула директор по развитию фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Васильева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.