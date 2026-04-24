Станкевич: между словами «вейп» и «смерть» нужно ставить знак равенства

Законопроект о дополнительном регулировании деятельности по обороту табачной продукции планирует рассмотреть Государственная Дума РФ во втором чтении в мае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Регионам России предоставят полномочия по запрету продажи вейпов.
Экспериментальный режим будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, инициативу поддерживает абсолютное большинство депутатов.
«Об этом просят родители, педагогическое и медицинское сообщества», — отметил Володин, добавив, что врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными потреблением вейпов. «В декабре 2025 года депутатами Госдумы от Нижегородской области подготовлены поправки, предусматривающие предоставление регионам полномочий по запрету продажи вейпов. Рассчитываем, что после вступления в силу закона примеру нашей области последуют и другие регионы. Между словами “вейп” и “смерть” следует ставить знак равенства», — заявил депутат Государственной Думы Юрий Станкевич.
Напомним, в августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове. Глава государства предложение поддержал.
Также напомним, что министерство образования Нижегородской области запустило чат-бот «АНТИВЕЙП» в мессенджере «МАХ».