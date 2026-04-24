Нижегородская молодежь стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени

Нижегородцы моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценные уроки.
Средняя продолжительность одного занятия у аудитории 14−25 лет увеличилась более чем в шесть раз. Если в марте годом ранее им хватало 13 минут для получения знаний, то теперь сессия длится в среднем 1 час 24 минуты. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.
Основной интерес молодежи в Нижегородской области сосредоточен на изучении школьной программы и подготовке к экзаменам — на такие сервисы приходится 85% трафика пользователей до 25 лет. Основной спрос формируют платформы «ЯКласс», «Фоксфорд», «Учи.ру», РЭШ, «Умскул» и «Тетрика». Тяга к знаниям достигает максимума в осенние месяцы — с сентября по ноябрь, и весенние — в марте и апреле.
Для сравнения, среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории старше 36 лет трафик в марте вырос в 2−3 раза по сравнению с зимними месяцами, а у пользователей 26−35 лет — в 3−4 раза.
Не меньшей популярностью у нижегородцев пользуются лекции от вузов. Так, открытый лекторий МГУ и проект «Открытое образование», предлагающий курсы ведущих университетов страны, в марте увеличился в 2−3 раза относительно начала года. Их основная аудитория также сосредоточена в группах старше 26 лет.
Люди старше 56 лет также стали чаще обучаться онлайн. К примеру, на ресурсах, где можно освоить новую профессию, объем трафика в марте вырос на 30−40%.
Интерес к образовательным онлайн-площадкам подтверждает еще один оператор связи. В МегаФоне рассказали, что Нижегородская область вошла в топ-25 регионов страны по объему трафика, потраченному на тематические ресурсы. По результатам анализа обезличенных данных интернет-площадок, активность учащихся в марте текущего года выросла на 8% по сравнению с началом года.