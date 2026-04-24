Нижегородская молодежь стала тратить на онлайн-обучение в 6 раз больше времени

Для сравнения, среди поколения постарше наиболее востребованы курсы по IT, аналитике, маркетингу и обучению управленческим навыкам. Это напрямую отражается в динамике профильных платформ. Так, у Skillbox и «Яндекс Практикума», объединяющих в себе курсы по множеству направлений, у категории старше 36 лет трафик в марте вырос в 2−3 раза по сравнению с зимними месяцами, а у пользователей 26−35 лет — в 3−4 раза.