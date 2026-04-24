ТЕХНО ЛЕТО 2026" в Хабаровске продемонстрирует инновации в энергетике и не только

Хабаровск примет форум «ТЕХНО ЛЕТО 2026» с 14 по 16 мая 2026 года. Мероприятие пройдёт на Арене «Ерофей» и станет частью 24 й выставки «Энергетика, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск.
Энергосбережение", организованной при поддержке Правительства Хабаровского края. В выставке примут участие свыше 30 предприятий из Урала, Сибири, центральной России и Дальнего Востока.
Посетители смогут увидеть новейшие отечественные разработки в области энергетики: новые типы промышленных аккумуляторов, современное электромонтажное оборудование, интеллектуальные приборы учёта нового поколения, высоковольтные трансформаторы и специализированную технику. Также будут представлены достижения в сферах горнодобывающей промышленности, архитектуры и транспорта. Выставочная площадь достигнет 12 тысяч квадратных метров.
Директор форума Лариса Ковширко отметила, что событие позволит наладить взаимодействие между местными предприятиями и ведущими отечественными производителями. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики региона.
В программе форума — круглый стол по вопросам внедрения инноваций в энергетике Дальнего Востока, тренинги и презентации. Среди спикеров — независимый эксперт и блогер Татьяна Миллер, которая проведёт мастер класс по тематике кабельной промышленности.
Мероприятие открыто для всех желающих: вход на выставку свободный.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru