ТЕХНО ЛЕТО 2026" в Хабаровске продемонстрирует инновации в энергетике и не только

Хабаровск примет форум «ТЕХНО ЛЕТО 2026» с 14 по 16 мая 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровск примет форум «ТЕХНО ЛЕТО 2026» с 14 по 16 мая 2026 года. Мероприятие пройдёт на Арене «Ерофей» и станет частью 24 й выставки «Энергетика, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск.

Энергосбережение", организованной при поддержке Правительства Хабаровского края. В выставке примут участие свыше 30 предприятий из Урала, Сибири, центральной России и Дальнего Востока.

Посетители смогут увидеть новейшие отечественные разработки в области энергетики: новые типы промышленных аккумуляторов, современное электромонтажное оборудование, интеллектуальные приборы учёта нового поколения, высоковольтные трансформаторы и специализированную технику. Также будут представлены достижения в сферах горнодобывающей промышленности, архитектуры и транспорта. Выставочная площадь достигнет 12 тысяч квадратных метров.

Директор форума Лариса Ковширко отметила, что событие позволит наладить взаимодействие между местными предприятиями и ведущими отечественными производителями. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики региона.

В программе форума — круглый стол по вопросам внедрения инноваций в энергетике Дальнего Востока, тренинги и презентации. Среди спикеров — независимый эксперт и блогер Татьяна Миллер, которая проведёт мастер класс по тематике кабельной промышленности.

Мероприятие открыто для всех желающих: вход на выставку свободный.

