Заморозки, снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в выходные 25 и 26 апреля. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В субботу, 25 апреля, погоду и далее будет определять область пониженного атмосферного давления. В дневные часы с Балтийского моря прогнозируется смещение фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами по стране пройдут небольшие дожди. А ночью и утром возможен мокрый снег.
Ветер будет преобладать западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +1 до +7 градусов. Как замечают синоптики, во всех районах Витебской области будут заморозки от 0 до −3 градусов. Днем будет от +11 градусов по северо-восточной части и до +18 градусов по юго-западной.
В воскресенье, 26 апреля, за погоду в стране будут отвечать атмосферные фронты от циклона, центр которого над Новгородскою областью России. Будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси продут дожди, мокрый снег. Ветер окажется западный, северо-западный порывистый, во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха в ночное время составит от +1 до +8 градусов, а по северо-западной части прогнозируются заморозки от 0 до −2 градусов. Днем окажется от +2 градусов по северной части и до +10 градусов по югу страны.
