Заморозки, снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в выходные 25 и 26 апреля

Ветер будет преобладать западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +1 до +7 градусов. Как замечают синоптики, во всех районах Витебской области будут заморозки от 0 до −3 градусов. Днем будет от +11 градусов по северо-восточной части и до +18 градусов по юго-западной.