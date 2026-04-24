В Екатеринбурге с шампунем помыли 87,5% дорог. Наивысший показатель чистоты отмечен в Верх-Исестском районе — здесь от грязи очистили 99% дорожного полотна. Также коммунальщики привели в порядок 142 квадратных метра остановок. Сейчас в Екатеринбурге началась санитарная обрезка деревьев.
— Отмыто почти 7,5 тысячи урн, убран мусор с 9,7 тысячи гектаров газонов, а прошлогодняя листва — с более чем 6,5 тысячи гектаров зеленых зон. Также покрашены 17 тысяч метров ограждений, еще 64 тысячи метров заборов очищены от грязи, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Жителям города напомнили: если вы заметили больное дерево растение с сухими ветвями или закрывающее дорожные знаки и задевающее электропровода — сообщите об этом в администрацию своего района. По вопросу обработки деревьев у себя во дворе вы можете обратиться УК или ТСЖ.
На данный момент Екатеринбург убирают 436 дорожных рабочих и 161 машина.