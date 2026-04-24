В Омском педуниверситете прошла смена, посвященная космосу и русскому языку

Образовательная смена «Космический русский: за страницами школьного учебника» состоялась в Омском государственном педагогическом университете. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования Омской области.
В течение недели проходили занятия, посвященные секретам и тайнам русского языка, его истории и современному состоянию. Участники смены узнали, почему космос говорит по-русски и какое отношение Тунгусский метеорит имеет к Омску. В этом им помогали заведующий кафедрой русского языка и лингводидактики Евгений Виданов и заведующая кафедрой русского языка как иностранного и предвузовской подготовки Юлия Литвиненко.
«Сотрудничество с Региональным центром “Сириус 55” уже отсылает к космосу, а юбилей первого полета человека в космические дали и масштабы русского языка натолкнули наш коллектив организовать программу для ребят таким образом, чтобы расширять не только их представления о родном языке, но и кругозор. Поэтому на наших занятиях запланировано много интерактива: экскурсии, мастер-классы и даже посещение планетария — все это призвано подчеркнуть, что русский язык везде, где есть человек», — отметил Евгений Виданов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.