Маршрут нижегородского трамвая № 2 сократят 25 и 26 апреля

На участке улицы Ильинской в эти дни организуют дорожные работы.

Источник: Живем в Нижнем

25 и 26 апреля трамваи № 2 в Нижнем Новгороде будут перевозить пассажиров по сокращенному маршруту. На пути их следования в эти дни будут организованы дорожные работы: речь идет об участке улицы Ильинской от Добролюбова до Маслякова.

Как сообщили в ООО «Экологические проекты», в ближайшие выходные «двойки» будут курсировать по маршруту Черный пруд — ул. Большая Печерская — ул. Белинского — ул. Маслякова.

Напомним, в июне текущего года на маршрут вернутся трамваи № 417. Они временно не обслуживают пассажиров из-за ремонта путей.

Также мы писали, что Нижний Новгород получил более 140 новых односекционных трамваев. В город планируется поставить еще и трехсекционные составы.