Арзамасский роддом закроется на плановую дезинфекцию 27 апреля

Арзамасский родительный дом будет закрыт на плановую дезинфекцию с 27 апреля по 10 мая, сообщается в официальном канале администрации городского округа в мессенджере МАХ.
«Мера направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и поддержание необходимого уровня чистоты в учреждении», — говорится в сообщении.
Помощь беременным и роженицам на время проведения профилактических работ будет осуществляться в Кстовской ЦРБ, Павловской ЦРБ, а также в Дзержинском перинатальном центре.
