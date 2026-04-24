Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арзамасский роддом закроется на плановую дезинфекцию 27 апреля

Это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Арзамасский родительный дом будет закрыт на плановую дезинфекцию с 27 апреля по 10 мая, сообщается в официальном канале администрации городского округа в мессенджере МАХ.

«Мера направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и поддержание необходимого уровня чистоты в учреждении», — говорится в сообщении.

Помощь беременным и роженицам на время проведения профилактических работ будет осуществляться в Кстовской ЦРБ, Павловской ЦРБ, а также в Дзержинском перинатальном центре.

Ранее сообщалось, что обновлённое отделение медицинской реабилитации открылось в поликлинике № 1 Дзержинской больницы № 2.