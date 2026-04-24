11 детей. Жительнице Новошахтинска присвоено звание «Мать-героиня»

Третьей дончанкой, удостоенной почётного звания «Мать-героиня», стала уроженка Азова Любовь Короченцева, воспитавшая 12 детей — шесть сыновей и шесть дочерей. Со своим мужем Петром Михайловичем азовчанка живёт душа в душу уже 45 лет. Все дочери Короченцевых тоже стали многодетными мамами, и теперь в этой семье подрастают двадцать пять внуков.