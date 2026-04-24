11 детей. Жительнице Новошахтинска присвоено звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Мать-героиня» жительнице Новошахтинска Евгении Носовой. Вместе с супругом она воспитывает 11 детей. Евгения Анатольевна стала четвёртой женщиной в Ростовской области, удостоенной этой высокой награды.
Супруги Носовы живут вместе почти тридцать лет. В их семье царят взаимопонимание, поддержка и уважение друг к другу. Евгения Анатольевна и Виталий Алексеевич бережно хранят и передают своим детям важные семейные ценности. Особое внимание чета уделяет развитию талантов и творческих способностей своих сыновей и дочерей.
Дети активно участвуют в школьных и районных мероприятиях, также добиваются успехов в учёбе: становятся призёрами олимпиад по физике и английскому языку, побеждают в конкурсах по русскому языку и литературе.
В 2014 году семья была награждена почётным дипломом губернатора «За заслуги в воспитании детей», а в 2016-м за счёт региональной программы для Носовых приобрели микроавтобус.
Напомним, в 2023 году первой в Ростовской области высокую награду получила жительница села Вареновка Неклиновского района Лия Безкоровайная. Вместе с мужем дончанка воспитывает 14 детей.
Летом прошлого года почётное звание присвоили жительнице донской столицы, матушке Надежде Осяк. За 40 лет совместной жизни с супругом, священнослужителем отцом Иоанном, она вырастила 18 детей. Большую часть жизни Надежда Алексеевна посвятила благотворительности и всесторонней помощи нуждающимся многодетным семьям. К сожалению, матушки Надежды не стало в ноябре 2025 года.
Третьей дончанкой, удостоенной почётного звания «Мать-героиня», стала уроженка Азова Любовь Короченцева, воспитавшая 12 детей — шесть сыновей и шесть дочерей. Со своим мужем Петром Михайловичем азовчанка живёт душа в душу уже 45 лет. Все дочери Короченцевых тоже стали многодетными мамами, и теперь в этой семье подрастают двадцать пять внуков.