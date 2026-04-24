Нижегородцам открыли сезон льготных поездок на электричках с 24 апреля

Региональные льготы на проезд в пригородных поездах начали действовать с 24 апреля в Нижегородской области. Воспользоваться ими смогут пенсионеры, почётные доноры, получатели пенсии по потере кормильца, а также многодетные семьи. Льготный период продлится до 1 октября включительно, сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».
Для большинства льготников предусмотрена скидка в размере 50% от стоимости билета. Она действует по пятницам, выходным, а также в праздничные и предпраздничные дни. Право на неё имеют мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также те, кому пенсия назначена раньше этого возраста, получатели пенсии по потере кормильца и почётные доноры.
Чтобы оформить льготный билет, пассажирам нужно предъявить документ, подтверждающий право на скидку. Это может быть паспорт, пенсионное удостоверение или соответствующая справка. Для доноров — удостоверение к нагрудному знаку. В ряде случаев подойдёт и «Карта жителя Нижегородской области», которая может одновременно служить удостоверением личности.
Отдельные условия действуют для многодетных семей. Они могут ездить на пригородных поездах бесплатно каждый день. Основанием служит удостоверение многодетной семьи — его можно показать как в бумажном, так и в электронном виде через портал «Госуслуги». Бесплатные билеты оформляются отдельно на каждого члена семьи.
Льготы предоставляются вне зависимости от места проживания, однако при поездках в другие регионы действуют правила, установленные местными властями.