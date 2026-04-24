Любое капитальное строительство на острове Канта опасно для Кафедрального собора — Хуциев

Любое капитальное строительство на острове Канта в Калининграде опасно для Кафедрального собора, оно может привести к утрате памятника. Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказал директор «Острова Канта» Григорий Хуциев.
«Никакое капитальное строительство на острове Канта вести нельзя. Это недопустимо! Гидрогеологическая обстановка на острове Канта такая, что любым строительством мы можем вызвать необратимые изменения, которые могут привести к утрате собора», — сказал гость эфира и предложил «оставить остров Канта в покое, оставить его культурным пространством».
Отметим, последнее время на острове, неподалеку от эстакады, появилось несколько объектов строительства. Директор острова не называет их капитальными. По его словам, капитальных строений нет и не будет.
«Это добавляет нам определенных сложностей в нашей деятельности, но этого не будет. То есть никаких объектов капитального строительства с возможностью подтверждения прав собственности, регистрации как объекта недвижимости, не будет, не должно быть. Это может реально повредить собор. То есть то, что мы те сооружения, которые мы сделали нестационарные в юго-западной части острова за эстакадным мостом — ну да… Где-то была сооружена подпорная стенка для поддержания ландшафта, еще чего-то. Но они не являются объектами капитального строительства, не предусматривались такого рода концепции. И, в общем, мы все сделали в соответствии с тем, какова была проектная документация».
Директор «Острова Канта» добавил, что больше строить ничего не планируют.