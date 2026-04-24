Лесопожарный центр усилил группировку сил на юге Красноярского края. Региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса сообщило, что синоптики прогнозируют там резкое повышение температуры без осадков и сильный ветер.
Южная группировка включает более 270 специалистов, 110 единиц техники и 597 единиц спецоборудования и инвентаря. Дополнительно центр перебросил 130 авиапожарных и партию спецтехники, в том числе пять внедорожников.
В лесу специалисты организовали 15 мобильных точек. Пожарным помогают беспилотники, а также данные со спутников.
Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки в крае ликвидировали один лесной пожар — возгорание на площади 2 га находилось в Минусинском округе.