Лесопожарный центр усилил группировку сил на юге Красноярского края

Синоптики прогнозируют там резкое повышение температуры без осадков и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

Лесопожарный центр усилил группировку сил на юге Красноярского края. Региональное министерство природных ресурсов и лесного комплекса сообщило, что синоптики прогнозируют там резкое повышение температуры без осадков и сильный ветер.

Южная группировка включает более 270 специалистов, 110 единиц техники и 597 единиц спецоборудования и инвентаря. Дополнительно центр перебросил 130 авиапожарных и партию спецтехники, в том числе пять внедорожников.

В лесу специалисты организовали 15 мобильных точек. Пожарным помогают беспилотники, а также данные со спутников.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки в крае ликвидировали один лесной пожар — возгорание на площади 2 га находилось в Минусинском округе.