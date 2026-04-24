Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане изменили правила конкурса «Врач года»

В том числе в него добавили новые номинации.

Источник: Комсомольская правда

В республике утвердили новые правила и номинации профессионального конкурс «Врач года». Изменения коснулись прежде всего системы отбора. Теперь кандидатов сначала выберут в самих больницах при помощи голосования врачей и пациентов. Затем они пройдут дополнительный отбор в ведущих клиниках Татарстана. А итоговый список сформирует общественный совет при Минздраве республики.

Но главное — новые номинации. «Верность профессии» заменила «Легенду здравоохранения» — для врачей с большим вкладом в развитие медицины. В номинации «Милосердие и забота» выберут лучших специалистов со средним медицинским образованием. «Молодая гвардия» — для врачей со стажем от 5 до 8 лет. А в номинации «Синергия здоровья» оценят целые медицинские коллективы.