В Татарстане изменили правила конкурса «Врач года»

В республике утвердили новые правила и номинации профессионального конкурс «Врач года». Изменения коснулись прежде всего системы отбора. Теперь кандидатов сначала выберут в самих больницах при помощи голосования врачей и пациентов. Затем они пройдут дополнительный отбор в ведущих клиниках Татарстана. А итоговый список сформирует общественный совет при Минздраве республики.