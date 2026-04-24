В Татарстане изменили правила конкурса «Врач года»

В республике утвердили новые правила и номинации профессионального конкурс «Врач года». Изменения коснулись прежде всего системы отбора. Теперь кандидатов сначала выберут в самих больницах при помощи голосования врачей и пациентов. Затем они пройдут дополнительный отбор в ведущих клиниках Татарстана. А итоговый список сформирует общественный совет при Минздраве республики.
Но главное — новые номинации. «Верность профессии» заменила «Легенду здравоохранения» — для врачей с большим вкладом в развитие медицины. В номинации «Милосердие и забота» выберут лучших специалистов со средним медицинским образованием. «Молодая гвардия» — для врачей со стажем от 5 до 8 лет. А в номинации «Синергия здоровья» оценят целые медицинские коллективы.