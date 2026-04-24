Хабаровские врачи вылечили пациентку с устойчивым артритом новым препаратом

Врачи краевой клинической больницы имени С. И. Сергеева добились успеха в лечении 34 летней женщины с тяжёлой формой псориатического артрита. Заболевание развивалось на фоне многолетнего псориаза и не реагировало на четыре разные схемы терапии, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ревматологи больницы организовали консилиум, по итогам которого было принято решение использовать биологический препарат. Лекарство воздействует на молекулы мишени внутри клеток, обеспечивая целенаправленное лечение.
После первого введения препарата у пациентки снизились болевые ощущения и скованность в суставах, началось улучшение состояния кожных покровов. Пациентка продолжает наблюдаться у специалистов, текущая динамика положительная.
Успешный случай лечения демонстрирует эффективность индивидуального подхода в медицине и соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Врачи отделения ревматологии подчеркнули, что при устойчивых к стандартной терапии формах заболевания критически важен последовательный подбор методов лечения и командная работа специалистов.
