Красноярцам сообщили, когда перекроют Красраб для репетиции шествия 9 мая

В мэрии предупредили об ограничениях движения и парковки.

В Красноярске введут ограничения движения и парковки транспорта на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Как сообщает мэрия, это необходимо для подготовки к репетиции торжественного шествия в честь Дня Победы, которая пройдет 29 апреля.

С 16:00 до 23:00 29 апреля будет полностью закрыт участок проспекта от улицы Чайковского до пересечения с улицей Малаховская. Схемы движения общественного транспорта пообещали опубликовать позже.

С 18:00 28 апреля до 22:00 9 мая парковаться и останавливаться нельзя на следующих участках:

проспект им. газ. «Красноярский рабочий» от ул. Чайковского до пересечения с Транспортным проездом; ул. Юности от ул. Чайковского до ул. Малаховская; ул. Малаховская, Административный и Спортивный проезды от ул. Юности до проспекта; ул. Инструментальная от ул. Иркутская до проспекта.

С 09:00 29 апреля до 20:00 9 мая запрещен въезд машин с проспекта на проезды между домами: № 36 и 38, № 40 и 42, № 42 и 44, № 46 и 48, № 50 и 52, № 52 и 54, № 56 и 58, № 58 и 60.

С 09:00 28 апреля до 20:00 9 мая нельзя въезжать с ул. Чайковского на проезд между домом № 60 на Красрабе и ул. Чайковского, 8.

С 17:00 до 23:00 29 апреля будет закрыт въезд с Красраба на Административный проезд, Спортивный проезд и улицу Инструментальную. С 08:00 до 23:00 29 апреля — на проезды к зданиям № 31 ст. 7, № 29/1, № 29/2 и на парковку у дома № 29.

