Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти: калининградцам, получающим тепло по нормативу, платить за май не придется

Завершить отопительный сезон планируется в начале мая., ориентировочно 4-го.

Несмотря на то, что отопительный сезон в Калининграде планируется завершить в мае, горожанам, получающим тепло по нормативу, платить за этот месяц не придется. Счета за отопление им выставят только за апрель. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в горадминистрации.

«В начале мая планируется завершить отопительный сезон. Напомним, что начали мы отапливать город 2 октября 2025 года. Традиционно среди потребителей, оплачивающих услуги отопления по нормативу, возникает вопрос, придется ли им оплачивать сумму за получение отопления в мае месяце? Ответ — нет. Эта категория граждан получает квитанции на одну и ту же сумму ежемесячно — сумму годового потребления по нормативу, деленную на семь частей, так как отопительный сезон в регионе длится с октября по апрель. Май уже не входит в этот период, независимо от того, продолжается подача теплоснабжения или нет», — разъяснили городские власти.

Напомним, в четверг стало известно, что завершить отопительный сезон в Калининграде планируют 4 мая. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства и строительства горадминистрации Максим Федосеев.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше