«Природа уже реагирует»: ученые рассказали, что происходит на дне южноуральских озер

На глубинах Увильдов и Тургояка ученые с помощью подводного дрона обнаружили полипов, хищное растение пузырчатку и бордовых раков, а также зафиксировали изменения в состоянии воды. Об итогах экспедиции со льда они рассказали корреспонденту 1obl.ru.
Группа исследователей под руководством члена Общественного совета при Минсельхозе Челябинской области, рыболова-любителя и блогера Евгения Замятина, а также кандидата биологических наук, ихтиолога Константина Корлякова в марте, в самый разгар ледостава, опустила дрон под воду. Аппарат обследовал глубины до 32 метров.
Не все знают, что зимой озера «живут» совсем иначе. Термоклин — граница между теплой и холодной водой — исчезает.
— Теплая и холодная вода не перемешиваются. В одном водоеме будет резко тепло на поверхности, а внизу — примерно плюс 5 градусов. Летом термоклин есть, зимой нет, и на глубинах, начиная с 21 метра, температура практически не меняется, — пояснил Евгений Замятин.
При этом кислорода в воде максимум, а углекислый газ не обнаружен. Для рыбы это почти идеальные условия: заморы в таких озерах маловероятны.
Полипы, растение-хищник и раки.
Но самое интересное оказалось не в цифрах. На дне Увильдов дрон снял полипов — загадочных существ, которых раньше удавалось увидеть только ныряльщикам. Там же обнаружили пузырчатку. Это хищное растение, способное охотиться и выделять токсины.
Но есть и плохие новости — на глубине нашли браконьерские раколовки. Когда их подняли, внутри оказались раки необычного бордового цвета.
— Это не привычные зеленые раки. У них яркая бордовая окраска, — рассказал участник экспедиции Евгений Замятин.
Озера зарастают — и это уже видно.
Как подсчитали ученые, за последние годы прозрачность воды снизилась вдвое: с 20 до 10 метров. Камни и подводные скалы покрылись зеленым налетом. Причину называют прямо: слишком много людей и баз отдыха на берегах.
— Раньше скалы были чистыми. Сейчас они покрыты водорослями — это сигнал ухудшения состояния воды, — говорят исследователи.
О состоянии воды озера, по мнению специалистов, можно судить по появлению камыша вдоль береговой линии. Как пояснил Евгений Замятин, это растение выполняет роль природного фильтра и обычно появляется там, где водоем запускает процесс «самоочищения».
Исследования продолжат летом и следующей зимой. В планах не только наблюдения, но и практические шаги, включая зарыбление ценными видами.