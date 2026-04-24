Нижегородцам назвали способы избежать штрафов за заброшенные дачи

В марте 2028 года истекает период, отведенный садоводам для обустройства своих земельных наделов. После этого владельцы запущенных территорий могут столкнуться с предупреждениями и штрафными санкциями. В случае, если подобные меры не побудят собственника к действиям, земля может быть реквизирована по решению суда. Об этом сообщили в GIPERNN.RU.

Нередко отсутствие должного ухода за дачным участком вызвано вескими причинами, такими как преклонный возраст, состояние здоровья, смена места жительства или участие в судебных процессах. Заместитель начальника нижегородского управления Росреестра Максим Пайков пояснил, что такие обстоятельства можно подтвердить соответствующими документами, которые будут учтены при рассмотрении административных дел.

Правовед Александр Маслов, в свою очередь, рекомендовал не ждать официального протокола, а заблаговременно представить доказательства в ходе проверки. По его мнению, это значительно повысит шансы избежать штрафа.

Специалисты советуют заблаговременно позаботиться об освоении принадлежащей территории. Земельный участок можно передать в аренду или предоставить в безвозмездное пользование лицам, способным привести его в надлежащее состояние, например, соседям.

Максим Пайков также отметил, что допустимо привлечение сторонних лиц для выполнения работ по благоустройству, таких как уборка территории, удаление сорной растительности и другие мероприятия, направленные на освоение участка.

Даже при невозможности активного использования земли, необходимо избегать явных признаков заброшенности, включая скопление мусора и сильное зарастание территории, подчеркнул Пайков.

Ранее сообщалось, что участок в центре Нижнего Новгорода изымают под строительство теплотрассы.