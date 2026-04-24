Из Калининграда в Железнодорожный планируют запустить сезонный поезд с тематическими вагонами

Рельсовый автобус будет ходить по выходным и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала запланировано на 9:15, прибытие в Железнодорожный — в 11:35. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:25 и прибывать в Калининград в 17:46. По пути предусмотрена остановка в Черняховске продолжительностью 15 минут.