Следствие попросило заочно арестовать Семена Слепакова

Следователи ходатайствуют о заочном аресте комика Семена Слепакова (признан Минюстом иноагентом), сообщили в СК.

Источник: РБК

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом г. Москвы об избрании в отношении него заочно меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее следствие заявило о намерении объявить Слепакова в международный розыск. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

Минюст внес Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. По данным ведомства, основанием послужили получение артистом финансирования из-за рубежа, высказывания против боевых действий на Украине, а также негативные высказывания в адрес российских граждан. В ноябре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Слепакова с требованием исключить его из перечня иноагентов.

В 2022 году артист переехал в Израиль. По данным прокуратуры, он до сих пор проживает за границей.

