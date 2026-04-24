В Волгоградской области утвердили перечень опасных видов растений

В облкомприроды выпустили приказ, которым утверждается перечень опасных видов инвазивных растений на территории Волгоградской области. Документ подписан 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
В число чужеродных для волгоградского региона растений попали:
айлант высочайший;
гринделия растопыренная;
клён ясенелистный;
споробол скрытотычинковый;
эгилопс цилиндрический.
В приказе говорится, что данные виды, не отнесенные к карантинным объектам или сорным растениям, должны выявляться и уничтожаться на территории региона, в том числе, на особо охраняемых природных территориях.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что мошенники активизировались с началом дачного сезона и «ловят» владельцев участков на возможность оплатить на льготных условиях штрафы за появившиеся на их участках инвазивные растения.