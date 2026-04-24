В Волгоградской области утвердили перечень опасных видов растений

В приказе облкомприроды говорится, что данные виды чужеродных растений должны выявляться и уничтожаться на территории региона.

В облкомприроды выпустили приказ, которым утверждается перечень опасных видов инвазивных растений на территории Волгоградской области. Документ подписан 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

В число чужеродных для волгоградского региона растений попали:

айлант высочайший;

гринделия растопыренная;

клён ясенелистный;

споробол скрытотычинковый;

эгилопс цилиндрический.

В приказе говорится, что данные виды, не отнесенные к карантинным объектам или сорным растениям, должны выявляться и уничтожаться на территории региона, в том числе, на особо охраняемых природных территориях.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что мошенники активизировались с началом дачного сезона и «ловят» владельцев участков на возможность оплатить на льготных условиях штрафы за появившиеся на их участках инвазивные растения.