Крым примет участие во Всероссийском субботнике 25 апреля

Республика Крым присоединится к масштабной акции — Всероссийскому субботнику, который состоится 25 апреля. Стать частью этого мероприятия могут все желающие.
К участию в субботнике приглашаются местные жители, сотрудники организаций и все желающие. Участники будут убирать мусор, собирать листву и обновлять элементы благоустройства. О месте проведения субботников можно узнать на официальных сайтах и в соцсетях местных органов власти. В текущем году основное внимание уделят приведению в порядок территорий, которые вынесены на голосование для благоустройства в следующем году.
Напомним, с 21 апреля по 12 июня в Крыму проводится ежегодное всероссийское голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В нем могут участвовать все граждане республики, которым исполнилось 14 лет.