«Русагро» закрыло три свинокомплекса в Белгородской области

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что чистая прибыль «Русагро» в Белгороде и Тамбове упала более чем на 80%. В частности, ключевая структура холдинга — ООО «Группа компаний “Русагро”», зарегистрированная в Белгороде, — по итогам 2025 года снизила прибыль с 33,2 млрд до 6,41 млрд руб. Головная структура — тамбовское ПАО «Группа “Русагро”» — показала нулевую выручку и себестоимость продаж в отчетности (в 2024 году — 3,96 млрд и 3,89 млрд руб. соответственно). Чистая прибыль сократилась на 81% и составила 460 млн руб. против 2,4 млрд руб. в 2024-м. При этом в феврале агрохолдинг расширил присутствие на Тамбовщине: «Русагро» вошел в уставный капитал ООО «Центральное», владеющего свинокомплексом, комбикормовым заводом и сельхозземлями площадью 5,2 тыс. га.