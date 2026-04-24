В Якутии специалисты по ремонту дорог обучились бережливому производству

В ближайшее время будет проведена диагностика пилотного потока для разработки действий по оптимизации.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты «Сунтаравтодора» в Республике Саха (Якутия) прошли обучение по курсу «Основы бережливого производства». Занятия состоялись по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.

В ходе обучения сотрудники познакомились с ключевыми принципами и подходами бережливого производства с помощью деловой игры «Производство штепсельных вилок», которая позволила на практике смоделировать реальные производственные процессы и выявить точки роста. В ближайшее время команда приступит к диагностике ранее выбранного пилотного потока для выявления узких мест и разработки действий по оптимизации. Полученные результаты лягут в основу дальнейшего тиражирования инструментов бережливого производства на другие участки.

«Участниками были подробно изучены и отработаны такие инструменты, как картирование потока создания ценности, выявление семи видов потерь, решение проблем методом “пять почему”, стандартизация рабочего места и визуальное управление. Приобретенные в ходе обучения практические навыки позволят рабочей группе более эффективно анализировать текущие процессы», — отметил директор регионального центра компетенций Айаал Попов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.