В Якутии специалисты по ремонту дорог обучились бережливому производству

В ходе обучения сотрудники познакомились с ключевыми принципами и подходами бережливого производства с помощью деловой игры «Производство штепсельных вилок», которая позволила на практике смоделировать реальные производственные процессы и выявить точки роста. В ближайшее время команда приступит к диагностике ранее выбранного пилотного потока для выявления узких мест и разработки действий по оптимизации. Полученные результаты лягут в основу дальнейшего тиражирования инструментов бережливого производства на другие участки.