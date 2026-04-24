Депутат Станкевич прокомментировал законопроект о запрете продажи вейпов

В мае Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект о дополнительном регулировании деятельности по обороту табачной продукции. Ко второму чтению подготовлена поправка, согласно которой регионам России будут предоставлены полномочия по запрету продажи вейпов.
Право устанавливать запрет на продажу вейпов предполагается предоставить регионам в экспериментальном режиме. Он будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
Как отметил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, инициативу поддерживает абсолютное большинство депутатов. Он добавил, что с такой просьбой обращаются родители, представители педагогического и медицинского сообществ, подчеркнув, что от принятия решения зависит здоровье россиян, прежде всего детей.
Также Вячеслав Володин подчеркнул, что, по данным врачей, фиксируется увеличение на 30% числа пациентов с заболеваниями органов дыхания, вызванными и осложнёнными потреблением вейпов.
Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич сообщил, что в декабре 2025 года депутатами от Нижегородской области были подготовлены поправки, предусматривающие наделение регионов полномочиями по запрету продажи вейпов. По его мнению, Правительство России придерживается аналогичной позиции.
«Рассчитываем, что после вступления федерального закона в силу примеру нашей области последуют и другие регионы. Будем называть вещи своими именами: между словами “вейп” и “смерть” нужно ставить знак равенства», — добавил депутат.
Напомним, в августе прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове. Глава государства положительно оценил такую идею.
