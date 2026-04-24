Возобновляются прямые авиарейсы из Казани в Ярославль

Со 2 мая авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возобновит рейсы из Казани в Ярославль. Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам. Время в пути — чуть более часа. Пассажирам предоставят самолеты Bombardier CRJ-200 рассчитанные на 50 человек.
Но это не единственное авианововведение для путешественников из Казани в мае. Так, компания Nordwind увеличит количество рейсов в Стамбул — до четырех в неделю. Летать будут по понедельникам (10.40), средам (11.50), пятницам (07.50), а с 17 мая — еще и по воскресеньям (13.35). Время в пути — 4 часа 55 минут.
Обратно из Стамбула рейсы запланированы по понедельникам (16.35), средам (17.45), пятницам (13.35), с 17 мая — по воскресеньям (19.25). Дорога назад немного быстрее — 4 часа 30 минут.