МИД рассказал о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек

ИЖЕВСК, 24 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли РИА Новости в популяризации георгиевских ленточек.
«Начиналось все в 2005 году, когда журналисты РИА Новости выступили с такой инициативой. По сути, она была, можно сказать, гражданской — взяли и придумали. Раз изображают георгиевскую ленту, почему бы ее не сделать тактильной?», — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что, впервые увидев георгиевскую ленту РИА Новости в бытность молодым дипломатом, сразу же связалась с агентством.
«Я спросила: “А где можно ее взять?” Они ответили: “А вам зачем?” Я говорю: “Я хочу привести в Соединенные Штаты Америки, я еду туда в командировку. Мы подготовили к 9 мая 2005 года выставку детского рисунка в штаб-квартире ООН. Я хочу всем раздавать георгиевские ленты!” Они подумали-подумали и сказали: “Дело хорошее, мы вам дадим”, — рассказала Захарова.
По ее словам, это были первые ласточки георгиевских ленточек, вывезенные за рубеж.
«А дальше это стало нашей мощной, прекрасной и замечательной традицией, которая приобрела всенародный объединяющий характер», — подчеркнула Захарова.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в РИА Новости (входит в международную медиагруппу «Россия сегодня») в марте 2005 года как продолжение редакционного проекта «Наша победа. День за днем», в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции «Я помню. Я горжусь».