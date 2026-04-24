Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России

Мурашко: россияне потребляют сахар в четыре раза больше, чем рекомендовано.

Источник: © РИА Новости

САРАНСК, 24 апр — РИА Новости. Россияне потребляют в четыре раза больше сахара и в 2,5 раза больше соли, чем рекомендовано, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр в пятницу принимает участие во Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия в Саранске.

«Пока в нашей стране объем потребления сахара в четыре раза выше от рекомендуемых норм. Также в 2,5 раза выше объем потребления соли от рекомендуемых норм», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что питание и физкультура напрямую влияют на продолжительность жизни.