Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России

САРАНСК, 24 апр — РИА Новости. Россияне потребляют в четыре раза больше сахара и в 2,5 раза больше соли, чем рекомендовано, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в пятницу принимает участие во Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия в Саранске.
«Пока в нашей стране объем потребления сахара в четыре раза выше от рекомендуемых норм. Также в 2,5 раза выше объем потребления соли от рекомендуемых норм», — сказал Мурашко.
Министр подчеркнул, что питание и физкультура напрямую влияют на продолжительность жизни.