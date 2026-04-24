В Татарстане стартовал сезон речной навигации

«Я бы всех пригласил пользоваться нашими судами. Чаще бывайте у нас, мы будем рады вас видеть. Хочется пожелать всем попутного ветра, семь футов под килем, безопасного плавания и в добрый путь», — заявил он на торжественной церемонии открытия.
Само мероприятие прошло на территории речного порта Казани. Официальная часть стартовала с гимнов России и Татарстана, после чего студенты Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта строем прошли перед собравшимися гостями под звуки военного марша.
По словам Лизалина, в последние годы у флота Татарстана наблюдается улучшение ситуации с кадрами. «Меня часто спрашивают, как у нас с кадрами. Да, раньше было немного сложнее, но сейчас ситуация гораздо лучше. Мы ввели понятие наставничества, закрепляем молодых ребят за опытными капитанами, они передают им свой опыт, знания, и это нам позволяет обеспечить преемственность поколений», — рассказал он.
В свою очередь помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова поздравила всех присутствующих с наступившим новым годом речной навигации в Татарстане и поблагодарила Флот РТ за большой вклад в развитие навигации в республике.
«Турпоток в республике уверенно растет, и все больше путешественников выбирает Волгу, Казанку и другие водные пути для знакомства с нашими памятниками ЮНЕСКО, такими как Болгар и Свияжск, а также Елабуга. Люди активно интересуются, как быстро и комфортно путешествовать по воде. И мы, дачники-волжане, тоже не отстаем! Мы ждем перемен к лучшему, и они наконец-то наступают у нас на глазах», — сказала Балтусова.