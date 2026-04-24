В Воронеже на срочную продажу выставлены ОКН «Швейная мастерская» и база отдыха

База отдыха «Елки» расположена в Новоусманском районе на территории Воронежского заповедника, в 35 км от Воронежа. В состав актива входят 2 га земли в долгосрочной аренде (два размежеванных участка), а также лесной участок площадью 2,5 га в долгосрочной аренде в 50 метрах от базы, который позволит увеличить номерной фонд. Жилой фонд насчитывает 25 строений, включая 16 одноэтажных домов на четырех человек, семь двухэтажных домов на шесть человек, два корпуса на четыре номера. На территории также расположены крытая терраса для мероприятий (80 кв. м), летнее кафе-пергола (100 кв. м), два открытых подогреваемых бассейна (96 кв. м и 18 кв. м), здание ресторана с торговым залом 220 кв. м и пищевым производством 110 кв. м, соленая пещера (20 кв. м), баня (24 кв. м). Объект оборудован собственной трансформаторной подстанцией мощностью 150 кВт, пеллетной котельной, скважиной глубиной 40 м, станциями биохимической очистки. Территория полностью огорожена и оснащена системой видеонаблюдения.