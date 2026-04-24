Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС опубликовало прогноз рисков ЧС на май в Нижегородской области

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в мае 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в мае 2026 года.

Специалисты отмечают, что в следующем месяце на территории региона могут возникнуть до 2 ЧС. При анализе техногенных рисков в МЧС обратили внимание на то, что наибольшее количество таких чрезвычайных ситуаций связано с автомобильными авариями. Данные говорят о том, что в мае растет число ДТП по сравнению с уровнем апреля.

Количество пожаров в Нижегородской области в мае, напротив, снижается. При этом в прогнозе отмечается возможность взрывов газа в жилых домах. Источниками природных ЧС могут стать провалы, оползни, резкие порывы ветра, паводок и лесные пожары. Завершение половодья в регионе прогнозируется в первой декаде мая. С наибольшей вероятностью оползни могут возникнуть на побережьях Оки и Волги.

Напомним, пять человек удалось спасти из горящего дома на улице Светлогорской 23 апреля.