МЧС опубликовало прогноз рисков ЧС на май в Нижегородской области

ГУ МЧС по Нижегородской области опубликовало прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в мае 2026 года.
Специалисты отмечают, что в следующем месяце на территории региона могут возникнуть до 2 ЧС. При анализе техногенных рисков в МЧС обратили внимание на то, что наибольшее количество таких чрезвычайных ситуаций связано с автомобильными авариями. Данные говорят о том, что в мае растет число ДТП по сравнению с уровнем апреля.
Количество пожаров в Нижегородской области в мае, напротив, снижается. При этом в прогнозе отмечается возможность взрывов газа в жилых домах. Источниками природных ЧС могут стать провалы, оползни, резкие порывы ветра, паводок и лесные пожары. Завершение половодья в регионе прогнозируется в первой декаде мая. С наибольшей вероятностью оползни могут возникнуть на побережьях Оки и Волги.
